L’infermiera di Biella, il braccio di silicone e il no vax porn assicurato (Di sabato 4 dicembre 2021) Chissà cosa farebbe Joyce Maynard di Filippa Bua, che incarna l’inizio e la fine della società dello spettacolo. Joyce Maynard è una scrittrice americana. Chi ama l’orrore la ricorda perché da ragazza ebbe una relazione con J.D. Salinger, e poi ne mise all’asta le lettere e scrisse, a proposito della loro storia, roba rancorosa – quando ancora questi comportamenti facevano di te una bisbetica e non un’eroina del neofemminismo. Chi ama le meraviglie la ricorda per Da morire, il romanzo degli anni Novanta – poi diventato film di Gus Van Sant – in cui appare quel personaggio vertiginoso che è Suzanne Maretto, la donna disposta a tutto pur di diventare famosa, la giornalista che c’insegna che «non sei nessuno, in America, se non sei in televisione». Filippa Bua è L’infermiera di Biella che avrebbe rifiutato il vaccino a un tizio che si è presentato «con un ... Leggi su linkiesta (Di sabato 4 dicembre 2021) Chissà cosa farebbe Joyce Maynard di Filippa Bua, che incarna l’inizio e la fine della società dello spettacolo. Joyce Maynard è una scrittrice americana. Chi ama l’orrore la ricorda perché da ragazza ebbe una relazione con J.D. Salinger, e poi ne mise all’asta le lettere e scrisse, a proposito della loro storia, roba rancorosa – quando ancora questi comportamenti facevano di te una bisbetica e non un’eroina del neofemminismo. Chi ama le meraviglie la ricorda per Da morire, il romanzo degli anni Novanta – poi diventato film di Gus Van Sant – in cui appare quel personaggio vertiginoso che è Suzanne Maretto, la donna disposta a tutto pur di diventare famosa, la giornalista che c’insegna che «non sei nessuno, in America, se non sei in televisione». Filippa Bua èdiche avrebbe rifiutato il vaccino a un tizio che si è presentato «con un ...

