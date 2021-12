Ligue 1, il PSG agguanta il pari nel recupero sul campo del Lens: Wijnaldum risponde a Fofana (Di sabato 4 dicembre 2021) Il PSG di Pochettino acciuffa il pari nel recupero sul campo del Lens: al gol iniziale di Fofana al 62? risponde Wijnaldum di testa al 90+2. parigini ancora saldamente in testa alla classifica con 42 punti, a +13 sul Marsiglia che ha una gara in meno. Lens quinto a quota 27. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Il PSG di Pochettino acciuffa ilnelsuldel: al gol iniziale dial 62?di testa al 90+2.gini ancora saldamente in testa alla classifica con 42 punti, a +13 sul Marsiglia che ha una gara in meno.quinto a quota 27. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

