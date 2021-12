Advertising

ETGazzetta : Liga. Il #Villarreal perde ancora: il Siviglia del Papu fa sorridere l'Atalanta - sportface2016 : #Liga, al #Sevilla basta il gol di #Ocampos per battere il #Villarreal - sportli26181512 : #Liga, il Siviglia del Papu Gomez torna a vincere: 1-0 al Villarreal: Dopo un pareggio ed una sconfitta torna il su… - tcm24com : Il Siviglia di misura sul Villarreal, Ocampos regala i tre punti #Siviglia #Villarreal #Liga - Luxgraph : Liga, ritorno al successo per il Siviglia del Papu: battuto 1-0 il Villarreal -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Siviglia

(Spagna) - Il sabato della 16ª giornata dellasi apre acon i padroni di casa che tornano al successo dopo un pareggio ed una sconfitta: battuto il Villarreal 1 - 0 . Match deciso dal gol al 16' del primo tempo da parte di Lucas ...In questo senso, rispunta l'ipotesiper il classe 2000 e un altro ...Il Siviglia rialza subito la testa dopo la sconfitta contro il Real Madrid, e nella sfida valida per la 16esima giornata di Liga 2021/2022, batte il Villarreal riconquistando momentaneamente la second ...SIVIGLIA (Spagna) - Il sabato della 16ª giornata della Liga si apre a Siviglia con i padroni di casa che tornano al successo dopo un pareggio ed una sconfitta: battuto il Villarreal 1-0. Match deciso ...