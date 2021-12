Liga 2021 2022 | l’Atletico Madrid cade al Wanda Metropolitano | il Maiorca vince 1-2

(Di sabato 4 dicembre 2021)crolla al. I colchoneros subiscono una pesante sconfitta negli ultimi dieci minuti contro il, nella sfida valida per la sedicesima giornata della. Cunha apre al 68?, ma Russo e Kubo ribaltano il punteggio all’80’ e al 91?. La squadra di Simeone di allontana così dal primo posto, e per ilè la prima vittoria dopo sette giornate. LA PARTITA – Subito pericolosoal 5? con una conclusione dal limite dell’area di Cunha uscita di pochissimo. Prova a rispondere ilcon un tiro potente di Prats al 28? e uno di Lee al 34?, ma al 68? Matheus Cunha porta avanti i suoi depositando in rete su cross di ...

Advertising

sportface2016 : #LaLiga 2021/2022, l'#AtleticoMadrid cade al #WandaMetropolitano: il #Maiorca vince 1-2 - sportface2016 : #LaLiga: le formazioni ufficiali di #RealSociedad-#RealMadrid - pronosti_calcio : Pronostici Liga Domenica 5 Dicembre 2021: consigli e quote 16ª Giornata - sportface2016 : #LaLiga: il #Barcellona torna alla sconfitta, successo #Betis al Camp Nou - sportli26181512 : Barcellona, già finito l’effetto Xavi: ko con il Betis Siviglia: Prima sconfitta della nuova gestione per i blaugra… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2021

Sportface.it

Il Barcellona ha subito la sua prima sconfitta dopo l'arrivo al suo capezzale di Xavi Hernandez, perdendo 1 - 0 in casa col Real Betis in un incontro della 16 a giornata della. Una rete in contropiede di Juanmi ad una decina di minuti dal fischio finale ha condannato i blaugrana al quarto ko stagionale, con la zona Champions - dove peraltro stazione lo stesso Betis, ...Al Camp Nou il Barça ha perso 1 - 0 col Betis, che allunga a 5 la sua striscia di vittorie tra, Europa League e Copa del Rey, si porta in terza posizione in classifica e allunga a +7 sullo ...LIGA - Partita surreale al Wanda Metropolitano: l'Atletico Madrid, passato in vantaggio al 68' grazie al gol di Cunha, si fa rimontare dal Maiorca. Russo paregg ...L'Atletico Madrid crolla al Wanda Metropolitano. I colchoneros subiscono una pesante sconfitta negli ultimi dieci minuti contro il Maiorca, nella sfida valida per la sedicesima giornata della Liga 202 ...