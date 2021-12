Liga 2021 2022 | il Real Madrid vince anche in casa della Real Sociedad | Ancelotti prova la fuga

(Di domenica 5 dicembre 2021) E’ un momento d’oro per il, che con la vittoria, sofferta ma meritata, sul campo, porta aaltri tre punti che valgono il primo vero tentativo dinella. Giunti alla sedicesima giornata è già uno snodo fondamentale per il campionato spagnolo e con le contemporanee sconfitte di Barcellona e Atletico, oltre che ad altre rivali che non sono particolarmente accreditate, adesso la classifica, almeno per una notte, recita +8 per la squadra di Carlettochea scappare. Nel primo tempo solo brutte notizie per i blancos, visto che la fase offensiva non gira e ...

Advertising

sportface2016 : #Liga, il #RealMadrid vince anche in casa della #RealSociedad: Ancelotti prova la fuga - GettysburgiBook : RT @jatirado: #BALONCESTO #Baloncesto CODI MILLER-MCINTYRE: alley-oop a una mano | Liga Endesa 2021-22 - jatirado_oc : RT @jatirado: #BALONCESTO #Baloncesto CODI MILLER-MCINTYRE: alley-oop a una mano | Liga Endesa 2021-22 - jose197312 : RT @jatirado: #BALONCESTO #Baloncesto CODI MILLER-MCINTYRE: alley-oop a una mano | Liga Endesa 2021-22 - jatirado_oc : RT @NoticieroMAD: CODI MILLER-MCINTYRE: alley-oop a una mano | Liga Endesa 2021-22 -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2021

... alla ricerca del primo posto in classifica per l'Inter e con il Real che è saldamente in pole in. Non basta per le ambizioni dei due club che dovranno confermarsi fino a Natale e poi nel 2022 ...Vallecano - Espanyol è una gara valida per la sedicesima giornata della. Qui le probabili formazioni, la diretta tv e streaming e i pronostici VALLECANO - ESPANYOL - domenica ore 14:00 Due squadre che hanno una classifica tranquilla. Anzi, quella del Vallecano è ...LIGA - l Real Madrid domina il secondo tempo e affonda la Real Sociedad con le reti di Vinicius e Jovic. Blancos a +8 sul Siviglia in seconda posizione. L'unico ...Il video con gli highlights e i gol di Real Sociedad-Real Madrid 0-2, match valido per la sedicesima giornata di Liga 2021/2022. Alla Reale Arena di San Sebastian i blancos vincono ancora grazie ai go ...