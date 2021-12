“L’ho sempre voluto…”: Mbappé lancia il segnale, PSG in ‘ansia’ (Di sabato 4 dicembre 2021) Da sempre desiderio del Real Madrid, Mbappé può dire addio al PSG? Ecco l’indizio che avvicina la stella francese alla Spagna Da quando è esploso nella stagione 2016-2017, Kylian Mbappé ha impiegato poco a diventare uno dei più grandi calciatori al mondo. E passato al Paris Saint-Germain, l’ex Monaco sta dimostrando di poterlo essere anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 4 dicembre 2021) Dadesiderio del Real Madrid,può dire addio al PSG? Ecco l’indizio che avvicina la stella francese alla Spagna Da quando è esploso nella stagione 2016-2017, Kylianha impiegato poco a diventare uno dei più grandi calciatori al mondo. E passato al Paris Saint-Germain, l’ex Monaco sta dimostrando di poterlo essere anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'addio di Angela Merkel alla politica. 'Grazie per la fiducia, per l'incarico che così a lungo ho tenuto'. 'Guarda… - lapoelkann_ : Un anno fa veniva a mancare un uomo, un atleta unico, un campione, una icona per Napoli, l’Italia e il suo Paese, m… - davidefaraone : @lucatelese Il dossier su Report è in vigilanza da 6 mesi, non l’ho portato io. Abbiamo chiesto di sapere cosa abbi… - morenoventurell : RT @GiancarloDeRisi: Il marito della #VonDerLeyen è stato nominato un anno fa capo medico di Orgenesis che opera a stretto contatto con #Pf… - ang591 : RT @AlmiraUva: #IlCultoDelBello a #SalaLettura Pulchèrrimo... questo superlativo assoluto di calco latino,l'ho sempre amato @SalaLettura??… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ho sempre Sophie Codegoni/ 'Ho sempre nascosto l'attrazione per Gianmaria Antinolfi ma ora...' Il Sussidiario.net