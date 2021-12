L’ex No vax Lorenzo Damiano cambia idea dopo il ricovero: «Pronto a diventare testimonial pro-vaccini» (Di sabato 4 dicembre 2021) Folgorato sulla via della terapia sub-intensiva. E Pronto a diventare un testimonial pro-vaccini contro il Coronavirus. È la parabola di Lorenzo Damiano: il leader dei No vax veneti ricoverato per Covid-19 nell’ospedale di Vittorio Veneto. L’uomo, leader del movimento “Norimberga 2” contro la “dittatura sanitaria” con cui si era candidato sindaco a Conegliano, ha contratto il virus a Medjugorje. È uscito ieri dall’ospedale. Si sente ancora un po’ debole, racconta in un’intervista al Gazzettino di Treviso. «Ho temuto il peggio e ho avuto tanta paura», ha spiegato, ringraziando più e più volte il personale sanitario dell’ospedale di Vittorio Veneto. Il suo cambio radicale di visione in merito ai vaccini è stato per lui un po’ come «una caduta da cavallo». Tanto da ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) Folgorato sulla via della terapia sub-intensiva. Eunpro-contro il Coronavirus. È la parabola di: il leader dei No vax veneti ricoverato per Covid-19 nell’ospedale di Vittorio Veneto. L’uomo, leader del movimento “Norimberga 2” contro la “dittatura sanitaria” con cui si era candidato sindaco a Conegliano, ha contratto il virus a Medjugorje. È uscito ieri dall’ospedale. Si sente ancora un po’ debole, racconta in un’intervista al Gazzettino di Treviso. «Ho temuto il peggio e ho avuto tanta paura», ha spiegato, ringraziando più e più volte il personale sanitario dell’ospedale di Vittorio Veneto. Il suo cambio radicale di visione in merito aiè stato per lui un po’ come «una caduta da cavallo». Tanto da ...

