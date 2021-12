L'ex c.t. del nuoto Giuliani dalle medaglie alle pulizie in piscina: 'L'Italia non valorizza le capacità' (Di sabato 4 dicembre 2021) "Non perché sono alla fame, anche se la situazione non è facile, ma perché i miei valori mi hanno insegnato questo", precisa alla Gazzetta. "E non sono neppure in polemica con la Federazione, che per ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) "Non perché sono alla fame, anche se la situazione non è facile, ma perché i miei valori mi hanno insegnato questo", precisa alla Gazzetta. "E non sono neppure in polemica con la Federazione, che per ...

