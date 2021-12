Lewis Hamilton convocato dai commissari: penalità in arrivo per l’inglese? (Di sabato 4 dicembre 2021) Clamoroso in Arabia Saudita all’alba delle prossime qualifiche che scenderanno in pista alle ore 18:00 in quel di Jeddah. Lewis Hamilton è stata chiamato ufficialmente dai commissari del tracciato per una doppia infrazione che potrebbe spedire il pilota della Mercedes lontano dalle posizioni di testa del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Ecco cosa sta succedendo in queste convulse ore che potrebbero decidere le sorti di questo tiratissimo Mondiale di Formula Uno. Lewis Hamilton dai commissari: clamoroso in Arabia Saudita Lewis Hamilton, campione del mondo in carica della Mercedes in Formula Uno che si sta giocando il titolo mondiale con Max Verstappen della Red Bull, è stato convocato dai commissari in un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Clamoroso in Arabia Saudita all’alba delle prossime qualifiche che scenderanno in pista alle ore 18:00 in quel di Jeddah.è stata chiamato ufficialmente daidel tracciato per una doppia infrazione che potrebbe spedire il pilota della Mercedes lontano dalle posizioni di testa del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Ecco cosa sta succedendo in queste convulse ore che potrebbero decidere le sorti di questo tiratissimo Mondiale di Formula Uno.dai: clamoroso in Arabia Saudita, campione del mondo in carica della Mercedes in Formula Uno che si sta giocando il titolo mondiale con Max Verstappen della Red Bull, è statodaiin un ...

