Letizia Moratti e il sì della Lombardia ai tamponi per i No vax | «Sono necessari»

(Di sabato 4 dicembre 2021) A differenza del Veneto la Regionecontinuerà a fare iai No vax nelle Asl. Mentre la regione guidata da Luca Zaia ha deciso di escluderli perché non c’è abbastanza personale per somministrare i test ai lavoratori e a chi ha i sintomi di Covid-19, l’assessora lombarda al Welfareannuncia oggi in un’intervista a La Stampa: «La Regioneproseguirà a fare i, anche perché noi sequenziamo tutti quelli positivi alla ricerca di varianti, com’è stato fatto efficacemente con Omicron all’ospedale Sacco di Milano». Ieri anche il Veneto è riuscito a sequenziarla. Perquesto Natale «sarà sicuramente più sereno rispetto all’anno scorso e, ci tengo a ribadirlo, è grazie ai vaccini. Ma questo non significa che abbiamo ...

: 'Aumentare vaccini e tamponi ai No Vax' ''Sono i numeri a darci ragione: il senso civico dei lombardi non è in discussione''., vicepresidente e assessora al Welfare di ...A riferirlo in un'intervista a La Stampa è l'assessore lombardo al Welfareche precisa: 'Noi sequenziamo tutti quelli positivi alla ricerca di varianti' ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - ...La Lombardia non farà come il Veneto che ha deciso di destinare l'esecuzione dei tamponi nelle Asl pubbliche solo agli utenti sintomatici e non ai no vax che necessitano di avere il ...La Lombardia non farà come il Veneto che ha deciso di destinare l'esecuzione dei tamponi nelle Asl pubbliche solo agli utenti sintomatici e non ai no vax che necessitano di avere il ...