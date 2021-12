(Di sabato 4 dicembre 2021) Il PSG è il peggior avversario per risollevarsi dopo tre partite senza vittorie, ma ilvuole crederci ricordando anche il clamoroso successo della scorsa stagione contro i parigini (di seguito le). Dopo uno splendido avvio di campionato con tanto di piazzamento al secondo posto, i giallorossi hanno mancato i tre punti nelle ultime gare contro Brest, Angers e Clermont. Adesso sono quinti in classifica e vantano il terzo miglior attacco della Ligue 1 con 29 gol: meglio hanno fatto solo lo Strasburgo (31) e proprio il PSG (35). Ilcercherà di concludere questa stagione con un piazzamento nelle competizioni europee: obiettivo sfuggito per un soffio nella scorsa annata, chiusa al settimo posto dopo il sorpasso di Rennes e Marsiglia nelle ultime giornate. Sono 42 le sfide contro il PSG dalla ...

Advertising

sportface2016 : #Ligue1 | Formazioni ufficiali #LensPsg: tridente tutto argentino, Donnarumma in panchina - 11contro11 : #Lens-PSG, le formazioni ufficiali: Icardi al centro dell'attacco #ParisSaintGermain #Estero #11contro11 - blab_live : #Ligue1, #RCLPSG @RCLens @PSG_inside parigini a caccia di vendetta dopo il ko della scorsa stagione. Probabili for… - radiodogo : LIGUE 1: EL PSG CON LIONEL MESSI VISITA AL LENS - mfahmiadinugro7 : RT @KompasBola: Lens Vs PSG, Mauricio Pochettino Sabar Menanti Ledakan Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Lens PSG

Le formazioni ufficiali di, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022. La squadra di Pochettino vuole altri tre punti per confermarsi in testa alla classifica. Fischio d'...Per Messi e compagni trasferta sabato da non sottovalutare in casa del, quinto a quota 26. Diretta del match alle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Alle spalle die Marsiglia, ...Le formazioni ufficiali di Lens-Paris Saint-Germain, sfida valevole per il campionato di Ligue 1 2021/2022: le scelte dei due tecnici.Si attendono le formazioni ufficiali per sapere chi giocherà titolare contro il Lens tra Navas e Donnarumma. PSG, Donnarumma: “Con i tifosi del Milan non ci sono problemi”. Donnarumma ha vinto il prem ...