Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Genoa

(Di domenica 5 dicembre 2021) Latorna in campo all’Allianz Stadium dopo il successo di Salerno nell’infrasettimanale, domani sera a Torino arriverà il. Allegri dovrebbe confermare buona parte della formazione scesa in campo nel turno scorso. Davanti a Szczesny ci saranno Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Pellegrini (favorito su Alex Sandro). A centrocampo manca McKennie e ci sarà Bentancur (avanti su Rabiot) assieme a Locatelli, Kulusevski e Bernardeschi sugli esterni. Tandem offensivo Morata-Dybala. Shevchenko schiera Sirigu tra i pali, linea a tre con Vanheusden, Masiello e Vasquez. A centrocampo Badelj con Touré e Behrami, Ghiglione e Cambiaso i due esterni. Tre nomi per due maglie in attacco: Ekuban, Pandev e Bianchi si contendono la titolarità. Ecco lescelte dei due tecnici:(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, ...

notizie di Serie A. Napoli - Atalanta 0 - 1 con gol di Malinovskyi, arriva la reazione di Luciano Spalletti nervosa dallo stadio Maradona. Perché l'allenatore del Napoli calcio alla ...Infortunio Correa, l'Inter perde l'attaccante argentino per un problema fisico. Lesue condizioni Brutte notizie per l'Inter. Joaquin Correa ha dovuto abbandonare il terreno di gioco in Roma - Inter per un infortunio muscolare. Nel tentativo di dribblare Smalling, ...Perché molte ragazze possono ritrovarsi nel libro dell'influencer: una testimonianza dalla presentazione del libro a Londra, insieme alla stessa Emily ...Mourinho è il peggiore dei suoi: ok l’emergenza ma si fa massacrare. Mai visto così sfiduciato e passivo; Inzaghi dà una lezione di tattica e gioco e l'Inter sale in alto ...