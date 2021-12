(Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ilesce sconfitto ma non ridimensionato dalla sfida del Vigorito contro il Benevento. Ledei ramarri dopo il 2-1 maturato nel Sannio. Perisan 6: Attento su Insigne, Ionita e Viviani. Viene punito solo da una deviazione e da un tiro a colpo sicuro. El Kaouakibi 5,5: Sua la deviazione sul destro di Elia che vale l’1-1, episodio che penalizza una gara tutto sommato attenta. (43’st Tsadjout: s.v.) Camporese 5: Lapadula lo supera troppo facilmente nell’uno contro uno sul gol che decide la partita. Bassoli 6: Il muro regge finché può, ma quando il Benevento accelera per ribaltarla crolla anche lui. Falasco 6: L’asse confunziona bene, è da quelle parti che ilè più incisivo. Pasa 5,5: Tanta interdizione ma poca precisione. Per un’ora può ...

Advertising

anteprima24 : ** Le #Pagelle del #Pordenone - Squadra organizzata, Cambiaghi il migliore ** - TempiRossoneri : #Krunic prezioso; finalmente bene #Florenzi, per Pellegri la sfortuna continua. Le pagelle del Milan… - anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Vogliacco rischia, Di Serio decide la partita ** - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle del Milan - Leao devastante, Saelemaekers fa il salto. Bakayoko, giallo ingenuo - TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Milan - Leao devastante, Saelemaekers fa il salto. Bakayoko, giallo ingenuo -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del

varesenews.it

... aggiornamenti in tempo reale dal ViaMare con formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine gara,e ricco post gara. Lecce - Reggina, la cronacamatch in diretta ...Il Milan si sbarazza della Salernitana con un secco 2 - 0. Decidono le reti di Kessié e Saelemaekers. LEMILAN MAIGNAN 6 Giornata in ufficio senza contrattempi. Mai impegnato severamente, si gode la prestazione dei compagni da posizione privilegiata. FLORENZI 6,5 Buona prova, con tanta voglia ...La Primavera del Napoli cade in casa contro l'Inter, decidono le reti di Casadei e Satriano. Ecco le pagelle di IamNaples.it: ...Il Milan con il minimo sforzo, ottiene il massimo risultato, cioè i tre punti. Partita in discesa dopo pochi minuti, Leao si invola sulla fascia e serve ...