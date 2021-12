Le pagelle del Benevento – Vogliacco rischia | Di Serio decide la partita

Leggi su anteprima24

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ledei giallorossi dopo la vittoria sul Pordenone, la terza di fila per la squadra di Fabio Caserta che ha sconfitto in rimonta i ramarri al Vigorito. Paleari 6: Fatta eccezione del gol, il Pordenone centra lo specchio una sola volta senza creargli pericoli. Ok nelle uscite, dà sicurezza. Elia 6,5: Cambiaghi non gli rende la vita facile e lo anticipa in occasione dell’uno a zero. Segna il gol del pari e nel finale scampa il pericolo penalty: non c’è tocco di mano, giusto che Di Martino abbia rivisto la sua decisione. (35’st Glik s.v.: Entra a dieci dal termine e fa capire che non sta attraversando un buon momento).5,5: Lo svarione difensivo che lo vede protagonista in occasione del gol ospite potrebbe condizionare la gara. Per fortuna i compagni trovano la giusta reazione e ...