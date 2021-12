Le nuove misure decise dal governo per contrastare la violenza sulle donne (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Arresto per gli uomini violenti non più solo in flagranza di reato, procedibilità d'ufficio per i maltrattamenti domestici, pattugliamenti sotto le abitazioni in caso di minacce, braccialetto elettronico: sono alcune delle novità contenute nel disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, varato dal Consiglio dei ministri. Il testo di 11 articoli è stato messo a punto dalle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia , Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone ed Erika Stefani e illustrato davanti al premier, Mario Draghi. "L'obiettivo è quello di rendere più sicura la vita di tante donne, pensiamo che quest'anno abbiamo avuto 109 donne morte e quindi c'era un'esigenza di intervenire ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Arresto per gli uomini violenti non più solo in flagranza di reato, procedibilità d'ufficio per i maltrattamenti domestici, pattugliamenti sotto le abitazioni in caso di minacce, braccialetto elettronico: sono alcune delle novità contenute nel disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dellanei confronti dellee delladomestica, varato dal Consiglio dei ministri. Il testo di 11 articoli è stato messo a punto dalle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia , Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone ed Erika Stefani e illustrato davanti al premier, Mario Draghi. "L'obiettivo è quello di rendere più sicura la vita di tante, pensiamo che quest'anno abbiamo avuto 109morte e quindi c'era un'esigenza di intervenire ...

