Le false locandine dei film intitolati «The Omicron Variant» che alimentano le teorie del complotto

(Di sabato 4 dicembre 2021) Circolano online diversedicinematografici dove si sostiene che lae Covid-19 nota comefosse già prevista negli anni 60 o 70. Tra queste, troviamo una relativa alla serie Star Trek che riporta il titolo «The», ma quella originale riporta tutt’altra titolazione: «Ice trap». Ci troviamo di fronte a diverse immagini alterate chele diversedelsul nuovo Coronavirus. Per chi ha fretta Buona parte delledeidegli anni 70 sono state modificate da una regista irlandese per scherzo su sua stessa ammissione. Lealterate sono state estrapolate dal loro contesto e diffuse per alimentare ...