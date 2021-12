Le cinque Regioni che rischiano la zona gialla entro Natale (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono cinque le Regioni che rischiano la zona gialla entro le festività del Natale, hanno numeri in crescita e potrebbero essere presi nuovi provvedimenti. Le Regioni che rischiano la zona gialla entro Natale Le cinque Regioni che rischiano di entrare in zona gialla entro le festività di Natale sono cinque: hanno numeri in crescita costante e se non ci sarà un’inversione della curva epidemiologica sono Veneto, Calabria, Liguria, Marche e Lazio, finiranno in zona gialla. La Lombardia è ancora in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Sonolechelale festività del, hanno numeri in crescita e potrebbero essere presi nuovi provvedimenti. LechelaLechedi entrare inle festività disono: hanno numeri in crescita costante e se non ci sarà un’inversione della curva epidemiologica sono Veneto, Calabria, Liguria, Marche e Lazio, finiranno in. La Lombardia è ancora in ...

Advertising

francofontana43 : Variante Omicron, un caso in Veneto. Cinque Regioni rischiano il giallo: Veneto, Liguria, Calabria, Marche e Lazio.… - zazoomblog : I colori delle regioni oggi: Bolzano in zona gialla altre cinque a rischio entro Natale - #colori #delle #regioni… - MrLin27 : Bolzano in zona gialla e altre cinque regioni a rischio entro Natale: la nuova mappa dei colori - Piergiulio58 : I colori delle regioni, oggi: Bolzano in zona gialla, cinque a rischio entro Natale- - 1660Patriota : I colori delle regioni, oggi: Bolzano in zona gialla, cinque a rischio entro Natale- -