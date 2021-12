Laura Pausini | il papà stupisce tutti in diretta tv | è diventato il suo orgoglio

(Di sabato 4 dicembre 2021) Uno spettacolo che ha sorpresogli spettatori, coach compresi.è indubbiamente una delle cantautrici più amate e apprezzate in Italia e al mondo, amatissima in diversi paesi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : Il padre di Laura Pausini a #TheVoiceSenior: “Ho dedicato tutta la vita alla musica” - amatipercomesei : RT @lavocedellapau: Fabrizio Pausini… senza di lui Laura Pausini non esisterebbe né fisicamente, né artisticamente. That’s the tweet. https… - MoonOfArt : RT @Cinguetterai: Il papà di Laura Pausini a #TheVoiceSenior e la prima cosa che dice è: “Vengo da Solarolo”. Tale padre, tale figlia https… - trinityvigorsky : x una settimana circa (da lunedi a lunedi) mi identifichero nei primi lavori di shakira/laura pausini devo testare una cosa - PasqualeMarro : #laurapausini il padre: “certo che mia figlia sa…” -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Fabrizio, il padre della celebre, si è presentato a The Voice Senior, conquistando i giudici con un brano di di Charles Aznavour. Il padre di, Fabrizio , si è presentato durante la seconda puntata del talent show The Voice Senior : il 76enne originario di Solarolo (Emilia - Romagna), si è esibito con il brano "Io tra di voi" ...Ad esibirsi sul palco in precedenza c'è stato Fabrizio, il padre di. Il 76enne ha scelto una chicca musicale, Io Tra Di Voi di Charles Aznavour. La decisione di portare un simile brano ...La prevenzione e la difesa dei denti sensibili, spiega Giovanni Macrì, si affrontano fin dai primi anni di vita con una seirie di strumenti e di accorgimenti alla portata di tutti ...Protagonista di The Voice Senior, Fabrizio Pausini è stato il mentore e primo fan della figlia Laura che negli anni non ha smesso mai di ringraziarlo ...