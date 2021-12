Laura Pausini | il papà Fabrizio conquista tutti a The Voice Senior

(Di sabato 4 dicembre 2021) “Chi mi ha convinto a fare Thesono stati i miei tre nipoti”, così inizia il video di presentazione di, uno dei concorrenti della nuova edizione di The, che abbiamo visto esibirsi nella seconda puntata del 3 dicembre. Quel che nessuno avrebbe potuto immaginare è che questo musicista di Solarolo è ildi, punta di diamante della musica italiana. E la sua performance ha colpito proprio, una vita dedicata alla musica The, condotto da Antonella Clerici, anche in questa seconda edizione ci sta regalando grandi emozioni. Ma il pubblico di certo non avrebbe mai pensato di conoscere ildi ...

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Il padre disi presenta alle audizioni di The Voice Senior e lascia il ...... 'Siamo tutti con te' Sul palco di The Voice Senior si è presentato Fabrizio, pur non presentandosi immediatamente come il padre dell'unica e sola. Ha lasciato dapprima che ...Rai 1 continua a portare a casa ascolti ottimi al venerdì sera. Se è vero che Carlo Conti con la sua pazzesca edizione di Tale e quale show aveva incassato numeri più alti, è anche vero che Antonella ...Una vita nella musica, una voce che ha colpito tutti i giudici di The Voice Senior. E’ Fabrizio Pausini a salire sul palco. Di solito sono i figli ad avere un cognome importante, ed è sempre così ma i ...