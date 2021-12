L’attacco al Natale è un attacco alle nostre radici (non solo cristiane) (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 nov – Un vero e proprio polverone è andato scatenandosi in seguito alla pubblicazione del documento della Commissione Europea che promuove l’utilizzo di un linguaggio politicamente corretto, abolendo tutto ciò che contraddistingue la nostra storia. Un mix di imposizioni che spazia dalla cancellazione degli auguri di buon Natale, da sostituire con un semplice buone feste, sino al divieto di utilizzare il nome di Maria. Queste le principali scelte che spiccano su un documento che è però nella sua totalità semplicemente assurdo. Degno di un commedia cinematografica. Quel che sembrerebbe una clamorosa gaffe, poi ritirata in seguito alle critiche dalla stessa commissione, cela intenzioni maggiormente rischiose e drammaticamente serie. La nuova ideologia politicamente corretta, desiderosa di modificare il linguaggio e di riscrivere la storia in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 nov – Un vero e proprio polverone è andato scatenandosi in seguito alla pubblicazione del documento della Commissione Europea che promuove l’utilizzo di un linguaggio politicamente corretto, abolendo tutto ciò che contraddistingue la nostra storia. Un mix di imposizioni che spazia dalla cancellazione degli auguri di buon, da sostituire con un semplice buone feste, sino al divieto di utilizzare il nome di Maria. Queste le principali scelte che spiccano su un documento che è però nella sua totalità semplicemente assurdo. Degno di un commedia cinematografica. Quel che sembrerebbe una clamorosa gaffe, poi ritirata in seguitocritiche dalla stessa commissione, cela intenzioni maggiormente rischiose e drammaticamente serie. La nuova ideologia politicamente corretta, desiderosa di modificare il linguaggio e di riscrivere la storia in ...

