L'assessore al Commercio Carloni guarda avanti: 'Per il 2022 c'è un piano da 11 milioni che rafforzerà il sistema produttivo' (Di sabato 4 dicembre 2021) Mirco Carloni , assessore regionale al Commercio: quale importanza attribuite all'artigianato marchigiano? 'L'artigianato è una risorsa chiave per il rilancio produttivo, in particolar modo l'... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 4 dicembre 2021) Mircoregionale al: quale importanza attribuite all'artigianato marchigiano? 'L'artigianato è una risorsa chiave per il rilancio, in particolar modo l'...

confagriFE : Futurpera: i vertici provinciali di Confagricoltura, Cia e Copagri. La visita allo stand di Confagricoltura-Cia-Cop… - VIGELLI : RT @FraLeoncini: Ieri una bellissima assemblea con gli iscritti di Italia Viva in XV Municipio insieme a @MartelliTommaso assessore al Comm… - DanieleSportapp : #InContatto: Conversazione con Ilaria Lorenzini. Nella puntata 33 della rubrica video di #TeverePost ospite l'asses… - AlvisiConci : RT @FraLeoncini: Ieri una bellissima assemblea con gli iscritti di Italia Viva in XV Municipio insieme a @MartelliTommaso assessore al Comm… - GraziaMontefal2 : RT @FraLeoncini: Ieri una bellissima assemblea con gli iscritti di Italia Viva in XV Municipio insieme a @MartelliTommaso assessore al Comm… -