L’Arte Contemporanea che cambia – L’Asta a Cambi Casa d’Aste | Milano

(Di sabato 4 dicembre 2021) 249387 / Hans Hartung T1973-E23 Timbro al retro della Galleria Rotta, Genova / Stima: 50.000 – 70.000 euroAppuntamento adiil 14 dicembre 2021 per “che” Asta d’Arte Moderna e– Un unico appuntamento che raccoglie i Maestri del, del Fumetto, della Fotografia e… un dinosauro. C’è grande attesa per l’appuntamento programmato per il 14 dicembre presso la sede milanese diin via San Marco 22. La prima tornata inizierà alle 10.00 e vedrà all’incanto alcuni giganti come Mario Sironi, Renato Guttuso, Jeff Koons, Mario Schifano, Robert Indiana. Dalle 15.00 verranno battuti i ...