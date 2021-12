L’abito haute couture Dior di Chiara Ferragni alla Premierè

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 4 dicembre 2021) Life&People.itsceglie per la première della serie tv The Ferragnez un incantevole look. Sul red carpet milanese l’imprenditrice digitale sfoggia un abito, che Maria Grazia Chiuri ha appositamente disegnato e realizzato per lei. Dopo Madrid, è la volta di Milano per l’anteprima dell’attesissima serie tv Amazon Prime che vede come protagonisti lae la sua famiglia.sfoggia un looke brilla con una creazione di alta sartorialità, verde smeraldo, in tulle e perline. Il cinema Odeon è la location ufficiale dell’evento che rivelerà, ad una cerchia limitata di ospiti, la prima della fiction prodotta dagli Amazon Studios. Dopo la première spagnola a Madrid, l’attesissima ...