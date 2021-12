La violenta esplosione del vulcano Semeru in Indonesia | VIDEO (Di sabato 4 dicembre 2021) Non era passato neanche un anno dall’ultima esplosione del vulcano Semeru, situato nella parte est dell’isola di Giava. Il grande vulcano, di quasi 3700 metri di altitudine, si è risvegliato oggi con una violenta eruzione, coprendo di cenere i villaggi vicini e costringendo i residenti a lasciare le proprie case. A darne notizia la Bbc, che cita l’agenzia di stampa locale Antara. La violenta esplosione del vulcano Semeru in Indonesia VIDEO Intorno alle ore 10:50 italiane, una forte ed improvvisa esplosione si è verificata nella parte sommitale del vulcano #Semeru, in Indonesia. Tale esplosione ha generato ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Non era passato neanche un anno dall’ultimadel, situato nella parte est dell’isola di Giava. Il grande, di quasi 3700 metri di altitudine, si è risvegliato oggi con unaeruzione, coprendo di cenere i villaggi vicini e costringendo i residenti a lasciare le proprie case. A darne notizia la Bbc, che cita l’agenzia di stampa locale Antara. LadelinIntorno alle ore 10:50 italiane, una forte ed improvvisasi è verificata nella parte sommitale del, in. Taleha generato ...

