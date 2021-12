La trasferta di Madrid fa meno paura: lo spauracchio rischia di saltare l’Inter (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Real Madrid rischia di dover rinunciare a Karim Benzema contro l’Inter: francese fuori dopo pochi minuti nel match con la Real Sociedad Buone notizie per l’Inter. Non solo per la vittoria contro la Roma. Simone Inzaghi ha fatto il pieno di news confortanti per quanto si è visto in campo all’Olimpico ma pure per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Realdi dover rinunciare a Karim Benzema contro: francese fuori dopo pochi minuti nel match con la Real Sociedad Buone notizie per. Non solo per la vittoria contro la Roma. Simone Inzaghi ha fatto il pieno di news confortanti per quanto si è visto in campo all’Olimpico ma pure per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Inter-Brozovic, Natale con rinnovo? Vertice in arrivo e ottimismo per il sì: Inter-Brozovic, Natale con rinnovo? Ve… - il_prof_13 : @sergiogali5 Sergio sai cosa? Che questa partita ha tutte le insidie del caso. La Roma acciaccata ma furente, Mouri… - Anto__rus : La trasferta di Roma è la trasferta maledetta. Molto più semplice andare a vincere a Madrid probabilmente. - AmalaTV_ : Ts - Stefan de Vrij dovrà rimanere ancora un altro po’ ai box. L’obiettivo era recuperare per la trasferta di Roma.… - ohrikiii : ovviamente per i tre punti di domenica si vende l'anima al diavolo oltre che la scontatissima batosta in trasferta a madrid -