La terza Champions Isl è degli Energy Standard: la prima volta della Pilato (Di sabato 4 dicembre 2021) Gli Energy Standard di Benedetta Pilato conquistato la terza Isl, la Champions mondiale del nuoto. Per la sedicenne ranista, un primato inedito: diventa dopo tre stagioni di questo format show in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) Glidi Benedettaconquistato laIsl, lamondiale del nuoto. Per la sedicenne ranista, unto inedito: diventa dopo tre stagioni di questo format show in ...

Advertising

Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #ChampionsIsl2021 #isl2021 Isl: doppietta Haughey nell’ultimo show. Colpo di Dre… - 4Harrier : #RomaInter #Inter #ForzaInter ???? Terza partita consecutiva (quarta con la Champions) nella quale non soffriamo un… - AntiPUDE : @BlackChilean Sarebbe un peccato se finiste in terza categoria, io voglio continuare a ridere guardando le vostre champions - rompipallex : @j19lali Vero verissimo però la terza meh però Mason ci ha segnato in Champions dunque va bene - matteo__1998 : RT @manerwski: Agnelli al gabbio la mia terza, quarta e quinta Champions League -