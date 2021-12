La strana storia del doppio test per il Coronavirus di LeBron James: prima positivo e poi negativo (Di sabato 4 dicembre 2021) «Penso che il mio caso sia stato gestito malissimo». Inizia così lo sfogo del cestista dei Los Angeles Lakers, vittima di un difetto del protocollo contro il contagio applicato negli Stati Uniti. LeBron James ha dovuto passare due giorni di isolamento – con tutto ciò che comporta per gli allenamenti e la preparazione mentale di un giocatore professionista – a causa di un tampone risultato falsamente positivo. «Provo tanta rabbia – scrive l’atleta -, è brutto ricevere un falso test positivo e ritrovarsi in isolamento. Ero negativo al primo test fatto lunedì, poi un secondo test è uscito positivo. Di solito in questi casi è previsto che tu venga sottoposto immediatamente a un altro test: io invece mi sono ritrovato ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) «Penso che il mio caso sia stato gestito malissimo». Inizia così lo sfogo del cestista dei Los Angeles Lakers, vittima di un difetto del protocollo contro il contagio applicato negli Stati Uniti.ha dovuto passare due giorni di isolamento – con tutto ciò che comporta per gli allenamenti e la preparazione mentale di un giocatore professionista – a causa di un tampone risultato falsamente. «Provo tanta rabbia – scrive l’atleta -, è brutto ricevere un falsoe ritrovarsi in isolamento. Eroal primofatto lunedì, poi un secondoè uscito. Di solito in questi casi è previsto che tu venga sottoposto immediatamente a un altro: io invece mi sono ritrovato ...

Advertising

Dome689 : RT @Terra_Pianeta: Al di là dei giudizi o peggio, pregiudizi, che una storia del genere può suscitare, io la considero per quella che è: se… - Terra_Pianeta : Al di là dei giudizi o peggio, pregiudizi, che una storia del genere può suscitare, io la considero per quella che… - silviabar12 : La strana storia d'amore fra la speranza e la perseveranza. - riservaprotetta : Il ballo delle pazze di Victoria Mas è un bel libro. Lo è per la storia che racconta, per come sono descritte le vi… - gianluca_biondo : @LittleLadyTerry Messa così è una cosa grave. Ma anche a me era capitato una cosa strana usando le storie sulla ver… -

Ultime Notizie dalla rete : strana storia Adrien Candiard: ritornare a sperare, ritornare al reale L'ottimista vede "la vie en rose" L'ottimismo, ci spiega il giovane domenicano, è quella strana ... afferma che la distruzione di Gerusalemme e del Tempio è solo un episodio della storia dell'alleanza ...

√ Quando la PFM propose a Frank Zappa di lavorare insieme A un certo punto lui mi guarda con aria strana. 'Cubico? Ma non era la tavola rotonda?'. 'Sì, ma questa è una trasposizione ironica di quella storia.'. Lui mi guarda un po' stupito e poi gravemente ...

Surgelati, la strana storia dell’asterisco nei menù che non è un obbligo di legge Il Sole 24 ORE Mou deve battere il passato Lo Special One affronta il suo passato I segnali del destino a volte sono strani. In una delle partite più delicate da quando siede sulla panchina della Roma, José Mourinho si gioca tre punti pesantis ...

La F1 a Jeddah per la prima volta, curve e insidie del circuito cittadino più veloce del Mondiale Dal 3 al 5 dicembre il Mondiale di Formula 1 fa tappa per la prima volta nella sua storia sul tracciato di Jeddah per il GP dell’Arabia ...

L'ottimista vede "la vie en rose" L'ottimismo, ci spiega il giovane domenicano, è quella... afferma che la distruzione di Gerusalemme e del Tempio è solo un episodio delladell'alleanza ...A un certo punto lui mi guarda con aria. 'Cubico? Ma non era la tavola rotonda?'. 'Sì, ma questa è una trasposizione ironica di quella.'. Lui mi guarda un po' stupito e poi gravemente ...Lo Special One affronta il suo passato I segnali del destino a volte sono strani. In una delle partite più delicate da quando siede sulla panchina della Roma, José Mourinho si gioca tre punti pesantis ...Dal 3 al 5 dicembre il Mondiale di Formula 1 fa tappa per la prima volta nella sua storia sul tracciato di Jeddah per il GP dell’Arabia ...