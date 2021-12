La storia del jazz nello spettacolo di Lino Volpe “Le avventure di Tony Monten”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Grande successo al Teatro Sannazaro, con la messa in scena dellodi“Ladi” accompagnato dal sassofonista Gianni D’Argenzio e dal chitarrista Pietro Condorelli; ospite a sorpresa, il sassofonista Marco Zurzolo. intervista A metà strada tra teatro e musica,ha messo in scena al Teatro Sannazaro, lo

Advertising

acmilan : La storia di un vero 'poeta dei campi di calcio': @FBaresi, il leggendario numero 6? rossonero è il protagonista de… - andreapurgatori : ENIGMA #OMICRON. #PANDEMIA SENZA FINE? I segreti del laboratorio di #Wuhan. La storia del cacciatore di virus… - Tg3web : La storia di Carla e Francesco, lui vigile del fuoco la recuperò da un pozzo artesiano. Ora è malato e lei dona il… - 49b4eddb3c3945c : @NunziaCentanni ovviamente chi ha grandi ricchezze da tassare non può essere d'accordo, non credevi mica a quella s… - obamarti10_ : RT @cesololinter_19: Alessandro Bastoni è l'Alessandro più forte della storia del calcio. Fine. -

Ultime Notizie dalla rete : storia del

Sky Sport

Lo Special One è stato neutralizzato con un 3 - 0 senza, una spinta in più per tentare il colpaccio in Spagna: con una vittoria in casaReal Madrid, l'Inter chiuderebbe il girone al primo ...Dopo l'uscita l'11 novembrefilm "Zlatan" diretto da Jens Sjögren e distribuito solo nei cinema, ecco che ladi Ibrahimovic si arricchisce di pubblicazioni.E quando il palcoscenico è importante Cristiano Ronaldo ci mette lo zampino. Cristiano Ronaldo sempre più nella storia del calcio: il campione portoghese supera la soglia degli 800 gol in carriera ...Governo e Sindacati a vivere questo storico passaggio individuando soluzioni capaci di garantire la sicurezza, la flessibilità e la competitività del sistema energetico italiano con una attenzione ...