La storia degli Air studios mostra cosa è andato storto negli anni ottanta

(Di sabato 4 dicembre 2021) Under the volcano racconta l’intuizione infelice di George Martin: costruire uno studio di registrazione nei Caraibi. Tra budget stratosferici e vizi, ne è uscita solo musica mediocre. E oggi la struttura è in rovina. Leggi

Advertising

lmisculin : Una cosa che sfugge spesso a chi lavora dentro e fuori i giornali è che ogni titolo sciatto, ogni informazione non… - reportrai3 : LA PROCURA DI REGGIO CALABRIA CHIEDE L'ACQUISIZIONE DELL'INCHIESTA 'LA COSA NUOVA' Report aveva ricostruito la stor… - novelli_giacomo : RT @Paolo_Bargiggia: Cosa ne pensate? @Cristiano @ManUtd @novelli_giacomo ?????? - Paolo_Bargiggia : Cosa ne pensate? @Cristiano @ManUtd @novelli_giacomo ?????? - CasaLettori : RT @Bassi10Bassi: La storia parla troppo poco degli animali. Elisas Canetti #ConIlBiancoENero a #CasaLettori @CasaLettori E. Bouba… -

Ultime Notizie dalla rete : storia degli

Agenzia ANSA

... è iniziata la quinta stagione (e forse ultima, perché le sorprese in questanon finiscono ... da ieri sappiamo come si concluderà uno dei fenomeni mediatici globali più interessantiultimi ......con le piogge - Alfieri Tra gli sfollati c'è consapevolezza di essere finiti in mezzo a una... E non mancano grafite, smeraldi, oro, berillio e tantalite , fondamentale per l'industria...Lovely Sara, una piccola principessa che perde tutto ma, con la sua bontà senza limiti, riesce a trovare il suo meritato lieto fine ...Dentro al PalaPanini c’è una nuova sala hospitality che ha preso vita dal vecchio spazio unito a quello della sala pesi. Si tratta di una sorta di salone e museo sulle cui pareti si può ripercorrere t ...