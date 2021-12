La splendente liturgia delle arti decorative

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : splendente liturgia

Il Manifesto

... non per le migliaia di figli e figlie andati ovunque nel mondo, ma il voltodi una ... dove nella cattedrale greco - melkita è stata celebrata la Divinamentre in quella siro ...... i martiri e i giusti per ascoltarti mentre la canti: il suo viso è piùincarnato, Maria ... Lasiro maronita si spalanca in una visione festosa: della primavera in fiore; le stelle ...Tre anni di restauri. Fedele Confalonieri: "È un traguardo che vogliamo condividere". A dicembre visite aperte ...