(Di sabato 4 dicembre 2021) Agrigento –vince ildell’Accademia delle Belle Arti di Agrigento. Are il prestigioso riconoscimento sono, ogni anno, le personalità che rendonolanel. E fra queste, stavolta, c’è anche, presidente del Laboratorio Una Donna e paladina dei diritti dei più deboli, prima nella sua Palermo e poi sul litorale romano, dove vive da ormai diversi anni. Ed è stato proprio il suo impegno nel sociale e al fianco dei più deboli a catturare l’attenzione dell’Accademia delle Belle Arti, che le ha consegnato l’importantenel pomeriggio di venerdì 3 dicembre, nella suggestiva cornice ...

Advertising

ilfaroonline : La Sicilia grande nel mondo, Maricetta Tirrito riceve il Premio Acamante e Fillide 2021 - wawwoski1 : RT @massimo4951: N A L A è una bambolina di 3 mesi e mezzo, dal carattere splendido. Pelo raso a macchie nero lucido e bianco maculato.Da g… - Capobianco2005C : @AleGuerani Peraltro non è solo questione di soldi ma anche e soprattutto di 'visione', di 'apertura a nuovi mercat… - mewmewtokyo : RT @massimo4951: N A L A è una bambolina di 3 mesi e mezzo, dal carattere splendido. Pelo raso a macchie nero lucido e bianco maculato.Da g… - Monya_raisin : RT @massimo4951: N A L A è una bambolina di 3 mesi e mezzo, dal carattere splendido. Pelo raso a macchie nero lucido e bianco maculato.Da g… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia grande

Giornale di Sicilia

Uno spettacolo etereo, immaginifico, divertente, una magia circense che rievoca il mondo ultraterreno immaginato dalmaestro del cinema, influenzato dal mondo dei sogni e dall'inconscio. Nella ...e dal CSEN, si svolgerà nel ricordo di Luigi Cacopardi,uomo ed appassionato di sport, che portò la fiaccola olimpica in riva allo Stretto in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960.Piogge e schiarite nella zona nord orientale della Sicilia, sole e poco nuvoloso altrove. Queste le previsioni Meteo per sabato 4 dicembre.“Van Gogh Multimedia & Friends" a Palazzo Bonocore. “Il Mediterraneo, un mare che ci unisce. Valencia-Palermo. Omaggio a Miquel A. Guillem” all’Istituto Cervantes. E poi ancora: la mostra fotografica ...