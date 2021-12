La senatrice decade perché illegittima Ma può tenersi 200mila euro di stipendi che spettavano a quello legittimo E pure il vitalizio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo tre anni e mezzo Michele Boccardi può finalmente fregiarsi del titolo di senatore, al posto dellaAnna Carmela Minuto che è stata dichiarata decaduta. Due giorni fa l’aula ha votato l’avvicendamento tra i due, l’imprenditore pugliese felice, lei in lacrime. Tempo due giorni, però, e le parti s’invertono: lei non ha poi tutte le ragioni per piangere, lui per gioire. Si copre infatti che lariconosciuta “abusiva” dall’aula potràle indennità che le sono state versate negli anni al posto del collega, che invece ne aveva diritto dal 31 marzo 2018 ad oggi. Lui potrà chiedere soltanto i contributi figurativi per la pensione. Elei, benché decaduta, potrà richiedere il. E l’ultimo colpo di scena di una commedia già assurda. A scoprirlo è stato lo stesso Boccardi ...