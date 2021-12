La Russia prepara l' invasione dell' Ucraina

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il Cremlino sta pianificando un’offensiva insu più fronti all’inizio del prossimo anno utilizzando 100 gruppi tattici di battaglione con un numero stimato sino a 175 mila soldati, insieme a blindati, artiglieria e altro equipaggiamento. Lo scrive il Washington Post citando dirigenti Usa e documenti non classificati’intelligence americana, tra cui immagini satellitari. Documenti da cui emergerebbe l’ammassamento di forze russe in quattro posti lungo il confine ucraino e la presenza attualmente di 50 gruppi tattici di battaglione. “Non accetterò la linea rossa di nessuno”: Così Joe Biden ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se accetterà quella di Vladimir Putin sull’, contro il suo eventuale ingresso nella Nato. “Conosciamo da molto tempo le azionie la mia ...

La: 'Vogliamo garanzie che Ucraina non entri nella Nato' - Tanti i temi in agenda nel summit Usa -, dalle 'insoddisfacenti' relazioni bilaterali alla stabilità strategica, dall'Iran ...Mentre la Cina siad alzare una grande muraglia anche contro la variante Omicron, gli esperimenti e le ... nella regione autonoma settentrionale della Mongolia interna, al confine con la. ...Il Cremlino sta pianificando un’offensiva in Ucraina su più fronti all’inizio del prossimo anno utilizzando 100 gruppi tattici di battaglione con un numero stimato sino a 175 mila soldati, insieme a b ...In azione 100 gruppi tattici su più fronti. Il Washington Post rivela che l'intelligrence americana ha foto satellitari che provano il dispiegamento sul confine ...