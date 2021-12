"La Russia pianifica un blitz in Ucraina con almeno 175 mila soldati" (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Cremlino sta pianificando un'offensiva in Ucraina su più fronti all'inizio del prossimo anno utilizzando 100 gruppi tattici di battaglione con un numero stimato sino a 175 mila soldati, insieme a blindati,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Cremlino stando un'offensiva insu più fronti all'inizio del prossimo anno utilizzando 100 gruppi tattici di battaglione con un numero stimato sino a 175, insieme a blindati,...

