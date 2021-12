La Russia è pronta a invadere l’Ucraina con 150mila soldati | la clamorosa rivelazione del “Washington Post”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Resta alta la tensione tra Usa eper la questione Ucraina. Con il coinvolgimento di un numero diche arriverebbe fino a 175.000 unità, il Cremlino pianifica un’offensiva su più fronti all’inizio del prossimo anno, rivela ilche cita funzionari Usa e scrive di aver ottenuto un documento non classificato dell’intelligence che include immagini satellitari che mostrano forze russe che si concentrano in quattro aree. “I piani russi prevedono un’offensiva militare controall’inizio del 2022 con una dimensione di forze raddoppiata rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa primavera durante le esercitazioni rapide russe vicino ai confini del”, ha affermato un funzionario dell’Amministrazione Usa coperto da anonimato, secondo il quale i ...

Mosca, 03 dic 16:59 - La Russia offre agli Stati Uniti l'annullamento di tutte le sanzioni contro le missioni diplomatiche russe ed è pronta a ricambiare reciprocamente...Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in conferenza stampa alla ministeriale Nato a Riga, sottolineando tuttavia che per Washington e per gli alleati la via maestra per la risoluzione ...(ANSA) - WASHINGTON, 04 DIC - Il Cremlino sta pianificando un'offensiva in Ucraina su più fronti all'inizio del prossimo anno utilizzando 100 gruppi tattici di battaglione con un numero stimato sino a ...