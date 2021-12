La Roma cerca rinforzi: nuova idea di scambio con l’Inter (Di sabato 4 dicembre 2021) La Roma vuole rinforzare il proprio centrocampo e cerca l’affare con l’Inter: nuova idea di scambio per i prossimi mesi È un buon campionato quello che sta vivendo l’Inter, che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 4 dicembre 2021) Lavuole rinforzare il proprio centrocampo el’affare condiper i prossimi mesi È un buon campionato quello che sta vivendo, che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

SonGohan1908 : @MarteennSaVa Stai zitto che se non dovessimo vincere Prenoto prima treno Roma Milano e te vengo a cerca' per tutta Milano - ParereLegale : @claudiocerasa @ilfoglio_it roma è sempre stata una città di morti ammazzati da amici e famigli.... una preghiera… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: Mission possible Con una #Roma in emergenza e nel momento più difficile #Mourinho cerca l’impresa per la prima volta c… - AntoStel : Fino a domani si potranno acquistare le #stelledinatale dell'#AIL in tante piazze d'Italia Come ogni anno, grazie a… - senon0raquando_ : RT @lavalidamente: Chiedo un grosso favore a tutti: se qualcuno di voi su Roma o Monterotondo cerca una persona per pulizie o badante diurn… -