La quadripletta di Patrik Schick (Di sabato 4 dicembre 2021) Nel 7-1 con cui il Bayer Leverkusen ha schiantato il Greuther Furth brilla il poker dell’attaccante ceco in appena 27 minuti tra il 49? e il 76?. Schick diventa il primo giocatore del Bayer a segnare 4 gol in una partita di Bundesliga, una prestazione leggendaria a cui ha aggiunto anche un assist e il 100% di precisione nei tiri e nei passaggi. Leggi su ultimouomo (Di sabato 4 dicembre 2021) Nel 7-1 con cui il Bayer Leverkusen ha schiantato il Greuther Furth brilla il poker dell’attaccante ceco in appena 27 minuti tra il 49? e il 76?.diventa il primo giocatore del Bayer a segnare 4 gol in una partita di Bundesliga, una prestazione leggendaria a cui ha aggiunto anche un assist e il 100% di precisione nei tiri e nei passaggi.

Advertising

MinaInterista : RT @lUltimoUomo: Per chi non si è mai scordato di Patrik Schick, un poker fresco fresco del ceco. - lUltimoUomo : Per chi non si è mai scordato di Patrik Schick, un poker fresco fresco del ceco. -

Ultime Notizie dalla rete : quadripletta Patrik Bundesliga, la quadripletta di Patrik Schick | L'Ultimo Uomo L'Ultimo Uomo