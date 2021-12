La Pinot salvata dal judo durante le violenze di Schmitt | “Un’altra al mio posto sarebbe morta”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ladalledi. La campionessa olimpionica Margauxha raccontato in conferenza la violenza inaudita subita dal suo ex allenatore e compagno Alain, che dal canto suo smentisce. Margauxè abituata a lottare e sa cosa vuol dire soffrire. Quello che le è successo pochi giorni fa, non ha nulla a che fare con il, disciplina che le ha regalato soddisfazioni e anche una medaglia olimpica nella gara a squadre a Tokyo la scorsa estate. È ancora sotto shock la 27enne che ha denunciato lesubite dall’ex compagno e allenatore Alain, arrestato e poi rilasciato, per un caso che ha varcato i confini francesi, per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pinot salvata

' Il judo mi ha', ha detto: e non perché ha risposto combattendo, ha precisato, ma perché l'abitudine a restare in piedi, a non lasciarsi andare, l'ha tenuta in vita. Greta Beccaglia, ...' Il judo mi ha', ha detto: e non perché ha risposto combattendo, ha precisato, ma perché l'abitudine a restare in piedi, a non lasciarsi andare, l'ha tenuta in vita. Greta Beccaglia, ...Dopo le pesanti accuse della campionessa olimpica Margaux Pinot, l’ex compagno e allenatore Alain Schmitt ha raccontato la sua versione dei ...Presa a pugni e quasi strangolata. È quanto accaduto alla campionessa olimpica di judo francese Margaux Pinot che ha denunciato di aver subito violenza domestica ...