La moglie di Paolo Rossi: «Un anno di vuoto, sono arrabbiata con Dio» (Di sabato 4 dicembre 2021) Federica Cappelletti racconta com’è stato il primo anno senza il marito Paolo Rossi Il 9 dicembre pRossimo sarà un anno dalla scomparsa di Paolo Rossi. E in una intervista a Sportweek, la moglie Federica Cappelletti ha voluto raccontare questo primo anno senza il suo Pablito. SORRISO – «È stato determinante, nel senso che ci ha accompagnato tutti i giorni da quando Paolo non c’è più e continua a farlo. Ci sono stati dei momenti difficili con le bambine, in cui abbiamo pianto insieme, perché come ho spiegaTo loro quando c’è un amore così grande, quando c’è una perdita così importante è giusto anche piangere. In quei momenti le guardavo negli occhi e dicevo: “Cosa avrebbe fatto ora papà? Un bel sorriso, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Federica Cappelletti racconta com’è stato il primosenza il maritoIl 9 dicembre pmo sarà undalla scomparsa di. E in una intervista a Sportweek, laFederica Cappelletti ha voluto raccontare questo primosenza il suo Pablito. SORRISO – «È stato determinante, nel senso che ci ha accompagnato tutti i giorni da quandonon c’è più e continua a farlo. Cistati dei momenti difficili con le bambine, in cui abbiamo pianto insieme, perché come ho spiegaTo loro quando c’è un amore così grande, quando c’è una perdita così importante è giusto anche piangere. In quei momenti le guardavo negli occhi e dicevo: “Cosa avrebbe fatto ora papà? Un bel sorriso, ...

