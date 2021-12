La Juventus e la carta “segreta” su Cristiano Ronaldo | «Se esce fuori ci saltano alla gola»

(Di sabato 4 dicembre 2021) «Se saltaci… tutto sul bilancio, i revisori e tutto». A parlare al telefono sono Cesare Garbasio, direttore dell’ufficio legale della, e il direttore sportivo Federico Cherubini. Stanno parlando di «quellafamosa… quella che non deve esistere teoricamente». E che sarebbe relativa al contratto di, che da quasi un mese (è il 23 settembre) è andato al Manchester United. Garbasio è indagato nell’inchiesta sulle plusvalenze della procura di Torino. E per cercare di nuovo questala Guardia di Finanza giovedì è tornata nella sede dei bianconeri per una nuova perquisizione. False comunicazioni sociali Nel decreto si legge che le carte servono a «ricostruire con precisione ...

Advertising

sportface2016 : L'intercettazione tra #Gabasio e #Cherubini: 'Se salta fuori carta #Ronaldo ci saltano alla gola' #Juventus - sportface2016 : La seconda parte dell'intercettazione tra #Gabasio e #Cherubini: 'Ho fatto un discorso con il pres. Poi, magari, do… - fattoquotidiano : Juventus sotto inchiesta | L’addio di Ronaldo diventa un giallo. L’intercettazione: “Se quella carta salta fuori ci… - Open_gol : L’intercettazione che ha portato alla nuova perquisizione nella sede del club: «quella carta famosa… che non deve e… - flamanc24 : RT @CalcioFinanza: Dirigenti della #Juventus intercettati su Cristiano Ronaldo: «Se quella carta viene fuori ci saltano alla gola» https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus carta

...quali per vicende "profane" come i casi Renzi/Open e l'indagine sulle plusvalenze della, ... Ora fate mente locale e pensate ad esempio se non si trovasse mai traccia della famosadi ......lì che loro devono tirare fuori non è che ci aiuti tanto a noi, nel nostro bilancio". Questa, riportata dall'Ansa, è la trascrizione di ciò che il "Chief legal officer" (sic!) della, ...Per il campionato di Serie C, ELEVEN e Lega Pro hanno lanciato una grande novità per arricchire il racconto delle partite e portare a tutti ...Tra gli indagati, gli unici ad aver avuto convocazione, sono stati Marcoe Stefano, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Mentre si chiudeva la prima fase di interrogatori con il ds dell' ...