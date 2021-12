La Juve e l'atto nascosto su Ronaldo. "Se lo trovano ci saltano alla gola" (Di sabato 4 dicembre 2021) Intercettato il legale del club, i pm a caccia di un presunto contratto privato di CR7. Nuove perquisizioni di PAOLO FRANCI Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Intercettato il legale del club, i pm a caccia di un presunto contrprivato di CR7. Nuove perquisizioni di PAOLO FRANCI

Advertising

Eccoci4 : @FBiasin La penso come te Fabrizio, cr7 ha il culto della sua persona e un grande ego. Poi trovo giusto dargli atto… - wxkema : @Bea_Mary84 La situazione emersa in queste settimane sulla Juve non mi fa stare tranquillo, anche perché le consegu… - Enry78345710 : RT @junews24com: Caso Plusvalenze, avv. Paniz: «In atto processo mediatico ai danni della Juve» - - junews24com : Caso Plusvalenze, avv. Paniz: «In atto processo mediatico ai danni della Juve» - - Chia895 : @CalcioFinanza L'aumento di capitale é già in atto questa nota della Juve é vecchia ma ci prendete per il culo ?? -