La Fda autorizza l'uso di emergenza degli anticorpi monoclonali di Eli Lilly nei bambini (Di sabato 4 dicembre 2021) La Food and Drug Administration (Fda) degli Usa ha ampliato l'autorizzazione all'uso di emergenza per gli anticorpi monoclonali Bamlanivimab ed Etesevimab per i pazienti sotto i 12 anni. L'azienda che li produce, la Eli Lilly, lo ha annunciato sul suo sito facendo sapere che grazie all'autorizzazione i due anticorpi potranno essere somministrati in pazienti pediatrici ad alto rischio per il trattamento contro Covid-19. Secondo l'azienda si tratta del primo trattamento anticorpale autorizzato per bambini e neonati. Durante le somministrazioni, sostiene Eli Lilly, «nessun soggetto pediatrico è morto o ha richiesto l'ospedalizzazione a causa di Covid-19».

