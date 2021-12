La didattica a distanza ha contribuito a peggiorare la preparazione degli studenti (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Nel 2020 la preparazione degli studenti italiani è regredita rispetto all'anno precedente ma la colpa non è soltanto della didattica a distanza, bensì di un male storico della scuola italiana: la difficoltà di colmare i divari e le disuguaglianze dovuti anche alle differenze sociali tra gli alunni. È quanto osserva il Censis, nel capitolo sui processi formativi contenuto nel 55esimo Rapporto sulla situazione sociale del Paese. Il 76% degli oltre 1.700 dirigenti scolastici consultati dal Censis è molto (29,8%) o abbastanza (46%) d'accordo sul fatto che la Dad, anche nella forma mista della didattica digitale integrata, abbia solo accentuato le difficoltà della scuola nel contrastare gli effetti negativi dei bassi status socio-economici e culturali dello ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Nel 2020 laitaliani è regredita rispetto all'anno precedente ma la colpa non è soltanto della, bensì di un male storico della scuola italiana: la difficoltà di colmare i divari e le disuguaglianze dovuti anche alle differenze sociali tra gli alunni. È quanto osserva il Censis, nel capitolo sui processi formativi contenuto nel 55esimo Rapporto sulla situazione sociale del Paese. Il 76%oltre 1.700 dirigenti scolastici consultati dal Censis è molto (29,8%) o abbastanza (46%) d'accordo sul fatto che la Dad, anche nella forma mista delladigitale integrata, abbia solo accentuato le difficoltà della scuola nel contrastare gli effetti negativi dei bassi status socio-economici e culturali dello ...

