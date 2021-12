La casa svaligiata dai ladri nel giorno del funerale: donna si sente male, è gravissima (Di sabato 4 dicembre 2021) Una 55enne italiana è in condizioni molto gravi all'ospedale Molinette di Torino dopo che, nella tarda serata di martedì scorso, è stata colta da un malore subito dopo aver trovato la casa della suocera appena morta... Leggi su europa.today (Di sabato 4 dicembre 2021) Una 55enne italiana è in condizioni molto gravi all'ospedale Molinette di Torino dopo che, nella tarda serata di martedì scorso, è stata colta da un malore subito dopo aver trovato ladella suocera appena morta...

