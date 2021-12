La Bibbia libertaria che difende maschilisti e capitalisti

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il modus operandi del puritanesimo contemporaneo è più che semplice, triviale: fissati alcuni dogmi, ne conseguono dei tabù, i primi da osservare come atti di fede, i secondi da non questionare mai, pena il fragore di altisonanti trombe del giudizio e della pubblica gogna. A ciò si accompagna una sorta di pigrizia della ragione, che finisce per disconoscere ogni argomento, anche se perfettamente logico, che smentisca (o anche confuti in parte) quei dettami accolti in blocco e ciecamente dalle nuove anime belle. Ma niente paura. A farsi spazio tra gli adepti del politicamente corretto ci pensa Walter Block:re l’indifendibile (Liberilibri) è unache mantiene vivo il pensiero, proteggendolo dal pericolo del torpore tipico di quelle coscienze che lasciano altre pensare per loro.re ...