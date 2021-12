Juventus, non si fermano le indagini: si cerca la carta Ronaldo (Di sabato 4 dicembre 2021) I pm continuano ad indagare sul presunto falso in bilancio della Juventus. Nella giornata di ieri è stata effettuata dagli inquirenti una seconda perquisizione in sede e nell’abitazione dell’avvocato del club, Cesare Gabasio, che si aggiunge quindi al numero degli indagati (sette finora), tra cui il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e l’ex dg Fabio Paratici oggi al Tottenham. L’oggetto della ricerca è quella che per tutti è ormai diventata ‘la carta Ronaldo’, cioè un documento che viene citato negli stralci di intercettazioni inserite nei due mandati di perquisizione: non si sa ancora esattamente di cosa si tratta, ma nella telefonata si sentono le voci di Gabasio e del nuovo ds Federico Cherubini che la citano: «Se salta fuori ci saltano alla gola sul bilancio, i revisori e tutto». Tuttavia le ... Leggi su footdata (Di sabato 4 dicembre 2021) I pm continuano ad indagare sul presunto falso in bilancio della. Nella giornata di ieri è stata effettuata dagli inquirenti una seconda perquisizione in sede e nell’abitazione dell’avvocato del club, Cesare Gabasio, che si aggiunge quindi al numero degli indagati (sette finora), tra cui il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e l’ex dg Fabio Paratici oggi al Tottenham. L’oggetto della riè quella che per tutti è ormai diventata ‘la’, cioè un documento che viene citato negli stralci di intercettazioni inserite nei due mandati di perquisizione: non si sa ancora esattamente di cosa si tratta, ma nella telefonata si sentono le voci di Gabasio e del nuovo ds Federico Cherubini che la citano: «Se salta fuori ci saltano alla gola sul bilancio, i revisori e tutto». Tuttavia le ...

Advertising

romeoagresti : Lo studio legale Severino, che difende la #Juventus, all’ANSA: “Il decreto di perquisizione di ieri non modifica le… - capuanogio : La #Juventus Under 23 e lo schema quasi fisso delle plusvalenze. Ieri sentito il responsabile #Manna, non avrebbe f… - capuanogio : I legali della #Juventus sul nuovo decreto di perquisizione: 'Il decreto non modifica le ipotesi investigative del… - jfc247 : RT @mirkonicolino: Care @redazioneiene, nel vostro servizio sul #ChievoVR ci sono diverse inesattezze: il caso della #Juventus non è 'esatt… - oliwaw71 : RT @mondisommersi1: Non siamo solo semplici tifosi,noi siamo la Juventus!#iostoconLaJuventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus non Juve, Allegri: "Vietato steccare contro il Genoa" ..."Non possiamo permetterci di steccare, dobbiamo fare una bella partita con serenità, tranquillità e con tecnica". Massimiliano Allegri suona la carica in vista del match casalingo che la Juventus ...

Shevchenko verso la Juve: 'Genoa penalizzato dagli infortuni' GENOVA - A Torino contro la Juventus con otto assenti. Per Andriy Shevchenko si chiude una settimana avara di soddisfazioni ... però non mi aspettavo così tanti infortuni che in questo momento ci stanno ...

Profondo Ronaldo: l'affare che la Juventus non poteva permettersi TUTTO mercato WEB Calciomercato Juve: Sarri aspetta un ex calciatore bianconero. Ultimissime Calciomercato Juve: Sarri aspetta un ex calciatore bianconero. Ultimissime notizie legate ai movimenti dei biancocelesti Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Lazio starebbe pensando a ...

LIVE TJ - SASSUOLO-JUVENTUS WOMEN 0-1, Girelli sblocca il match 58'- GOL DELLA JUVE!! GIRELLI!! Cross dalla sinistra di Nilden, colpo di testa di Girelli che non lascia scampo al portiere avversario. 1-0 Juve!! 56'- Salvai sbaglia tutto ...

..."possiamo permetterci di steccare, dobbiamo fare una bella partita con serenità, tranquillità e con tecnica". Massimiliano Allegri suona la carica in vista del match casalingo che la...GENOVA - A Torino contro lacon otto assenti. Per Andriy Shevchenko si chiude una settimana avara di soddisfazioni ... peròmi aspettavo così tanti infortuni che in questo momento ci stanno ...Calciomercato Juve: Sarri aspetta un ex calciatore bianconero. Ultimissime notizie legate ai movimenti dei biancocelesti Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Lazio starebbe pensando a ...58'- GOL DELLA JUVE!! GIRELLI!! Cross dalla sinistra di Nilden, colpo di testa di Girelli che non lascia scampo al portiere avversario. 1-0 Juve!! 56'- Salvai sbaglia tutto ...