Juventus, non si fermano le indagini: si cerca la carta Ronaldo (Di sabato 4 dicembre 2021) I pm continuano ad indagare sul presunto falso in bilancio della Juventus. Nella giornata di ieri è stata effettuata dagli inquirenti una seconda perquisizione in sede e nell’abitazione dell’avvocato del club, Cesare Gabasio, che si aggiunge quindi al numero degli indagati (sette finora), tra cui il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e l’ex dg Fabio Paratici oggi al Tottenham. L’oggetto della ricerca è quella che per tutti è ormai diventata ‘la carta Ronaldo’, cioè un documento che viene citato negli stralci di intercettazioni inserite nei due mandati di perquisizione: non si sa ancora esattamente di cosa si tratta, ma nella telefonata si sentono le voci di Gabasio e del nuovo ds Federico Cherubini che la citano: «Se salta fuori ci saltano alla gola sul bilancio, i revisori e tutto». Tuttavia le ... Leggi su footdata (Di sabato 4 dicembre 2021) I pm continuano ad indagare sul presunto falso in bilancio della. Nella giornata di ieri è stata effettuata dagli inquirenti una seconda perquisizione in sede e nell’abitazione dell’avvocato del club, Cesare Gabasio, che si aggiunge quindi al numero degli indagati (sette finora), tra cui il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e l’ex dg Fabio Paratici oggi al Tottenham. L’oggetto della riè quella che per tutti è ormai diventata ‘la’, cioè un documento che viene citato negli stralci di intercettazioni inserite nei due mandati di perquisizione: non si sa ancora esattamente di cosa si tratta, ma nella telefonata si sentono le voci di Gabasio e del nuovo ds Federico Cherubini che la citano: «Se salta fuori ci saltano alla gola sul bilancio, i revisori e tutto». Tuttavia le ...

Advertising

romeoagresti : Lo studio legale Severino, che difende la #Juventus, all’ANSA: “Il decreto di perquisizione di ieri non modifica le… - capuanogio : I legali della #Juventus sul nuovo decreto di perquisizione: 'Il decreto non modifica le ipotesi investigative del… - capuanogio : Il comunicato #Juventus alla #Consob spiega che l'inchiesta non viene considerata un atto che possa bloccare l'aume… - sergiolamartina : RT @DrugoSniper85: Agnelli: 'Tutte le forze vogliono che la Juventus non vinca ma noi esistiamo per vincere' #iostoconLaJuventus - Fortuna59982157 : @sscnapoli_br Qst anno finiremo nuovamente dietro alla Juventus. Ma De Laurentis n9n è che è tifoso dei non colorat… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus non Diretta/ Napoli Atalanta (risultato finale 2 - 3): Petagna si divora il pari! ...invece l'Atalanta a piazzare un altro colpo esterno pesantissimo dopo quello in casa della Juventus,... Malcuit lancia nello spazio Mertens che supera di slancio Demiral e non sbaglia solo davanti a ...

Rovella è il piano B per la Juve: l'affare principale nel caos plusvalenze può cambiare la strategia del club GIA' PRONTO - Quell'idea però non è mai tramontata, e a gennaio la Juve potrebbe fare un altro ... Nicolò è il piano B per il centrocampo della Juventus, che nel gennaio scorso l'ha preso dal Genoa per ...

Profondo Ronaldo: l'affare che la Juventus non poteva permettersi TUTTO mercato WEB Serie A femminile, la Juve corre; prima vittoria della Lazio Nel primo turno della decima giornata di Serie A femminile spicca la vittoria della Juventus ai danni del Sassuolo Con la giornata in programma questo fine settimana manca un altro turno di gioco prim ...

Juventus, Allegri: "Indagini in corso? Serenità totale, non commento" Del resto non devo essere io a commentare, ci pensa la società a emettere comunicati in merito a quello che sta succedendo' Nella sua conferenza stampa dio vigilia della sfida contro il Genoa, il tecn ...

...invece l'Atalanta a piazzare un altro colpo esterno pesantissimo dopo quello in casa della,... Malcuit lancia nello spazio Mertens che supera di slancio Demiral esbaglia solo davanti a ...GIA' PRONTO - Quell'idea peròè mai tramontata, e a gennaio la Juve potrebbe fare un altro ... Nicolò è il piano B per il centrocampo della, che nel gennaio scorso l'ha preso dal Genoa per ...Nel primo turno della decima giornata di Serie A femminile spicca la vittoria della Juventus ai danni del Sassuolo Con la giornata in programma questo fine settimana manca un altro turno di gioco prim ...Del resto non devo essere io a commentare, ci pensa la società a emettere comunicati in merito a quello che sta succedendo' Nella sua conferenza stampa dio vigilia della sfida contro il Genoa, il tecn ...