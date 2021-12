Juventus, i tifosi fanno scudo: nasce il nuovo hashtag sui social (Di sabato 4 dicembre 2021) In questo momento di clamore mediatico sulla Juventus, i tifosi bianconeri provano a fare scudo sui social attorno al club I tifosi della Juventus non abbandonano il club e lo sostengono in uno dei momenti più complessi e delicati degli ulti anni. Sui social è partita l’iniziativa de #iostoconLaJuventus, un grido per urlare il proprio senso di appartenenza di fronte a quello che secondo molti è un accerchiamento mediatico. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) In questo momento di clamore mediatico sulla, ibianconeri provano a faresuiattorno al club Idellanon abbandonano il club e lo sostengono in uno dei momenti più complessi e delicati degli ulti anni. Suiè partita l’iniziativa de #iostoconLa, un grido per urlare il proprio senso di appartenenza di fronte a quello che secondo molti è un accerchiamento mediatico. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

