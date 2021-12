Juventus, Chiellini non ci sta: ecco le sue parole sulla vicenda plusvalenze (Di sabato 4 dicembre 2021) Il difensore e capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha detto la sua sul caso plusvalenze che vede indagata la società bianconera. Giorgio Chiellini (Getty Images)La Juventus, da ormai una settimana, è sotto inchiesta; la Procura di Torino ha fatto partire un’indagine per chiarire la questione legata a delle plusvalenze fittizie. Le intercettazioni hanno rivelato la consapevolezza da parte di Agnelli di quanto stesse accadendo e gli inquirenti vogliono vederci chiaro sul discorso relativo alla cessione di Cristiano Ronaldo. vicenda non semplice che rischia di riportare il calcio italiano ad un passato oscuro che nessuno ha intenzione di rivivere. La società bianconera collaborerà con gli inquirenti sia perché sicura della sua innocenza sia per cercare di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 4 dicembre 2021) Il difensore e capitano della, Giorgio, ha detto la sua sul casoche vede indagata la società bianconera. Giorgio(Getty Images)La, da ormai una settimana, è sotto inchiesta; la Procura di Torino ha fatto partire un’indagine per chiarire la questione legata a dellefittizie. Le intercettazioni hanno rivelato la consapevolezza da parte di Agnelli di quanto stesse accadendo e gli inquirenti vogliono vederci chiaro sul discorso relativo alla cessione di Cristiano Ronaldo.non semplice che rischia di riportare il calcio italiano ad un passato oscuro che nessuno ha intenzione di rivivere. La società bianconera collaborerà con gli inquirenti sia perché sicura della sua innocenza sia per cercare di ...

