Juventus, Allegri via? il nuovo tecnico lo porta Trezeguet (Di sabato 4 dicembre 2021) Trezeguet, visti i risultati non proprio convincenti di Allegri, ha consigliato alla Juventus uno dei migliori tecnici del Sudamerica. Allegri (Getty Images)La Juventus, viste le difficoltà delle passate stagioni (l’anno scorso la squadra ha chiuso al quarto posto), ha deciso di ripartire da Allegri. Una scelta forte, determinata dalla volontà di costruire un nuovo ciclo vincente per tornare a dominare in Italia e ad essere protagonisti a livello internazionale. La decisione della società bianconera, al momento, non sta portando i frutti sperati; il meno dodici dal primo posto testimonia come questa squadra abbia bisogno di tempo se vuole tornare a determinati livelli. Allegri sta provando a riportare i concetti del ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 4 dicembre 2021), visti i risultati non proprio convincenti di, ha consigliato allauno dei migliori tecnici del Sudamerica.(Getty Images)La, viste le difficoltà delle passate stagioni (l’anno scorso la squadra ha chiuso al quarto posto), ha deciso di ripartire da. Una scelta forte, determinata dalla volontà di costruire unciclo vincente per tornare a dominare in Italia e ad essere protagonisti a livello internazionale. La decisione della società bianconera, al momento, non stando i frutti sperati; il meno dodici dal primo posto testimonia come questa squadra abbia bisogno di tempo se vuole tornare a determinati livelli.sta provando a rire i concetti del ...

Advertising

capuanogio : Rispetto alla scorsa stagione, dopo 14 giornate #Allegri ha 7 punti in meno rispetto a #Pirlo che diventano 15 sull… - GiovaAlbanese : #Juventus | Come avvenuto con #DeWinter, in assenza di #Danilo, lo stop lungo di #Chiesa spinge in prima squadra… - Paolo_Bargiggia : Massimiliano Allegri: in questo momento l'unico vero colpevole e responsabile della crisi @juventusfc causa assenza… - persemprecalcio : ???? Ecco come cambia la #Juventus senza Federico #Chiesa. #Allegri punta sul 4-2-3-1 ad assetto variabile ?? - tuttosport : #JuveGenoa, la probabile formazione di Allegri?? -